Вы не понимаете! Это не предательство, это другое! И вообще, я нормальная, это вы ненормальные!

Андрей Корпачев

Государство бедную использовало, бесплатно выучило, лечило, финансировало ее спортивные хотелки. Как же она бедная страдала! Верни деньги, потраченные на твое спортивное воспитание, и уезжай куда хочешь! Я мастер спорта СССР международного класса. Знаю не понаслышке сколько родное государство на спортсменов денег тратило сейчас тратит! Я с 13 лет в бесплатных секциях занимался, а потом и сам детей тренировал. Использовали ее, вот сейчас тебя используют, а потом выбросят, как использованный презерватив...