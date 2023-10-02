Вы видите на фотографии прекрасного человека, теперь не нашу шахматистку, которой бессовестно все эти годы пользовалась моя страна.
Вы не понимаете! Это не предательство, это другое! И вообще, я нормальная, это вы ненормальные!
Комментарии
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Татьяна Стожкова
А что, русские могут быть только с фамилиями Иванов, Петров, Сидоров,... Коптяков?
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1 час.
Дмитрий Николенко
Говорю и пишу на русском, думаю по русски, мама русская, в паспорте - русский..., так кто я?
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1 час.
Андрей Корпачев
Государство бедную использовало, бесплатно выучило, лечило, финансировало ее спортивные хотелки. Как же она бедная страдала! Верни деньги, потраченные на твое спортивное воспитание, и уезжай куда хочешь! Я мастер спорта СССР международного класса. Знаю не понаслышке сколько родное государство на спортсменов денег тратило сейчас тратит! Я с 13 лет в бесплатных секциях занимался, а потом и сам детей тренировал. Использовали ее, вот сейчас тебя используют, а потом выбросят, как использованный презерватив...
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25 мин.
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