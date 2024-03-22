Стартует прием заявок в рамках обмена замороженными активами – основные события 25 марта

В понедельник, 25 марта, стартует прием заявок физлиц РФ в рамках обмена замороженными активами. К выкупу можно предъявить акции иностранных эмитентов, депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, паи ETF.
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