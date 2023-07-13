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Генерал Попов («Спартак») отстранён от командования 58-й армией ЮВО

Генерал Попов («Спартак») отстранён от командования 58-й армией ЮВО

Запорожский фронт. Тяжелейшие бои. Героизм военнослужащих 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа.

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Комментарии
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Андрей
зачем эти вопросы выносят на обсуждение в сети? Это тема единоначалия в армии.
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17 час.
ШКИПЕР
Зачем ? Да ради хайпа , а может и того хуже, - я колонна не дремлет.
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Полностью согласен с Поддубным. Кто-то может вспомнить случай из истории Великой Отечественной войны, когда в &quot;Известиях&quot; , &quot;Правде&quot; , &quot;Красной звезде&quot;, или любой другой газете обсуждались бы подобные , внутриармейские, события? А ведь и на той войне снимали с должностей не только младших офицеров, но и генералов, адмиралов и маршалов. Разгонять же слухи и домыслы, гнать пургу в народ - значит работать на скакуасов, на  ЦЫПСярню.
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15 час.

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