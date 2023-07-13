Генерал Попов («Спартак») отстранён от командования 58-й армией ЮВО

Зачем ? Да ради хайпа , а может и того хуже, - я колонна не дремлет.

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Полностью согласен с Поддубным. Кто-то может вспомнить случай из истории Великой Отечественной войны, когда в "Известиях" , "Правде" , "Красной звезде", или любой другой газете обсуждались бы подобные , внутриармейские, события? А ведь и на той войне снимали с должностей не только младших офицеров, но и генералов, адмиралов и маршалов. Разгонять же слухи и домыслы, гнать пургу в народ - значит работать на скакуасов, на ЦЫПСярню.