Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров

Бесплатные туристические автобусы предоставляет Мосгортранс В Москве продолжает действовать образовательная программа «Музеи-детям», в рамках которой столичные школьники и студенты могут бесплатно посетить более 100 городских музеев и выставочных залов.
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