ИЗВЕСТИЯ iz

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«Неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний «КовиВака»

«Неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний «КовиВака»

В ближайшие недели после разрешения Минздрава России начнется третья фаза испытания вакцины «КовиВак», рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.

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