Мэр Локоть последний раз поздравил новосибирцев с Новым годом

Сегодня мэр Новосибирска обратился к горожанам и поздравил земляков с наступающим Новым 2024 годом. Дорогие новосибирцы! Неумолимо приближается мгновение, когда кремлёвские куранты пробьют 12, и уйдет в прошлое 2023 год, уступив место новому 2024-му.