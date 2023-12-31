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Вечерний Новосибирск

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Мэр Локоть последний раз поздравил новосибирцев с Новым годом

Мэр Локоть последний раз поздравил новосибирцев с Новым годом

Сегодня мэр Новосибирска обратился к горожанам и поздравил земляков с наступающим Новым 2024 годом. Дорогие новосибирцы! Неумолимо приближается мгновение, когда кремлёвские куранты пробьют 12, и уйдет в прошлое 2023 год, уступив место новому 2024-му.

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