❗️⚡️Зеленский заявил, что США возобновили обмен разведданными с Украиной, пишет Bloomberg. При этом, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что обмен разведданными с США и не прекращался.
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