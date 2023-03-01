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Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Барсой» в четверг

Кубок Испании. 1/2 финала. «Атлетик» в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Барсой» в четверг

«Атлетик» в среду сыграет в гостях с «Осасуной» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. В четверг «Реал» примет в класико «Барселону».

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