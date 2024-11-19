Социолог о чайлдфри, запрете абортов и налоге на бездетность: «Нужна мода на большие семьи»

Спад демографии наблюдается в России: Росстат прогнозирует дальнейшее снижение рождаемости в стране. «Русская община» и РПЦ просит государство запретить аборты, в Госдуме признали движение чайлдфри противозаконным, а также обсуждают возврат советского налога на бездетность.