Социолог о чайлдфри, запрете абортов и налоге на бездетность: «Нужна мода на большие семьи»

Спад демографии наблюдается в России: Росстат прогнозирует дальнейшее снижение рождаемости в стране. «Русская община» и РПЦ просит государство запретить аборты, в Госдуме признали движение чайлдфри противозаконным, а также обсуждают возврат советского налога на бездетность.
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