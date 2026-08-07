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Военное обозрение

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Ставка на затяжку: почему европейская помощь Киеву стала логикой долгой войны

Ставка на затяжку: почему европейская помощь Киеву стала логикой долгой войны

Пока дипломаты спорят о пунктах мирного плана, Евросоюз открывает в Киеве Офис оборонных инноваций и верстает бюджет помощи Украине до 2034 года — и эта арифметика говорит о планах на войну красноречивее любых заявлений о мире.

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