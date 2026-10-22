В Казахстане стартовал слёт волонтёров, приуроченный к Международному году волонтёров, который был провозглашён ООН по предложению Президента страны и поддержан более чем 60 государствами.
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