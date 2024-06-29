Мировой нефтяной рынок «восстал» против США и отказывается от американского предложения

Сегодня 4K прочитали В июне мы с вами узнали много потрясающих нефтяных новостей. Так, восемь стран-участниц ОПЕК+ в том числе Россия и Саудовская Аравия продлили добровольное сокращение добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки вплоть до конца 2025 года.
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