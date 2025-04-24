В Брянске полицейские в рамках акции «Будь в форме» провели профориентационное мероприятие

В Брянске сотрудники Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Брянской области уже на протяжении пяти лет шефствуют над двумя классами правоохранительной направленности, функционирующими на базе Брянского городского лицея № 2 им.