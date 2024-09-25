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Обновленные оценки ОЭСР по росту ВВП РФ приблизились к прогнозу МЭР

Обновленные оценки ОЭСР по росту ВВП РФ приблизились к прогнозу МЭР

Экономист Лев Денисов проинформировал о том, что сделанные специалистами ОЭСР предположения относительно того, как в текущем годовом периоде будет расти экономическая система Российской Федерации, приблизились к тем выводам, которые ранее были сделаны прогнозистами Минэкономразвития.

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