Большинство разведённых орловцев считают бесполезными консультации психолога для сохранения семьи

ТГ

Татьяна Гусева

Если хочешь сохранить семью, то надо идти к психологу и сделать эту попытку сохранить. А вообще, я советую всем: перед свадьбой слушайте свою интуицию. Если она сомневается, что вы делаете правильный шаг, то не стоит испытывать судьбу и тратить родительские деньги на свадьбу, они тяжело достаются им. Особенно касается девушек. Представьте себя с этим мужчиной через несколько лет. Как он может измениться? Будет верным, заботливым мужем, или абьюзером, пьянью, предателем? Какие черты его характера вас смущают уже сейчас? Не думайте, что вы его переделаете, этого не будет. Лучше остаться одной, чем с таким.