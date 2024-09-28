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Царьград

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Хочет жить и учится в России: эстонские пограничники издевались над студенткой из Аргентины

Хочет жить и учится в России: эстонские пограничники издевались над студенткой из Аргентины

Эстонские пограничники довели до слёз девушку из Аргентины, которая учится в Петербурге, за её желание жить в России.

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ВУ
Варлам Устрялов
чухня занюханная.
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19 час.
Ole Ole
Пусть девушке сопутствует удача и ВНЖ
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18 час.

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