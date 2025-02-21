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Царьград

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Рожин: жители Одесской области получили SMS о включении региона в состав России

Рожин: жители Одесской области получили SMS о включении региона в состав России

Один из крупнейших интернет-провайдеров Украины компания «Ланет» разослала своим абонентам из Одессы уведомления о присоединении к России.

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