Постпред в Вене Михаил Ульянов назвал Башара Асада другом России

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал приезд бывшего президента Сирии Башара Асада в Москву вместе с семьей, подчеркнув, что Россия не бросает своих друзей в трудные моменты.
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