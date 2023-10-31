Стартовала благотворительная кампания ´Ваша дапамога´.

С целью улучшения качества жизни пожилых людей и людей с инвалидностью, привлечения внимание к их потребностям, с 1 октября по 5 декабря проводится благотворительная кампания ´Ваша дапамога´, организованная Белорусским Красным Крестом.
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