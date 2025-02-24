Царьград Задержан кировский боец местной лиги единоборств, оскорбивший жён участников СВО, и публично выступавший в поддержку нацистов.
Зиговал и поддерживал Азов*: В Кирове задержали мужчину, оскорбившего жён бойцов СВО
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Опять на камеру извиняться будет, блеять, что бес попутал... А я считаю, что и клуб этот надо закрыть, и тренеров (да и всех членов клуба) проверить на вшивость, а там и выводы сделать, а этого выродка уже сейчас оприходовать за измену родине.
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8 час.
Александр Долин
выбросить на украину без везда в россию его не переделать
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6 час.
Людмила Лиханова
ЛИГУ ЧЕТКО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ. КАК ЭТО ОНИ НЕ СМОГЛИ УВИДЕТЬ НАКОЛОК И НЕ ЗНАЛИ О ЕГО ЛОЗУНГАХ? ЧУШЬ. ВСЁ ОНИ ЗНАЛИ. НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ТАКИЕ КЛУБЫ .
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6 час.
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