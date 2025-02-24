Зиговал и поддерживал Азов*: В Кирове задержали мужчину, оскорбившего жён бойцов СВО

Сергей Кочегаров

Опять на камеру извиняться будет, блеять, что бес попутал... А я считаю, что и клуб этот надо закрыть, и тренеров (да и всех членов клуба) проверить на вшивость, а там и выводы сделать, а этого выродка уже сейчас оприходовать за измену родине.