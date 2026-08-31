Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

Судно шло по запрещенному Ираном маршруту В Ормузском проливе произошел инцидент с супертанкером: судно подорвалось на двух морских минах и загорелось.
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