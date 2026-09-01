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Царьград

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Сергей Собянин пожелал успехов столичным школьникам и первоклассникам

Сергей Собянин пожелал успехов столичным школьникам и первоклассникам

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний, пожелав успешного учебного года. В 2023 году в городские школы поступили около 95 тыс.

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