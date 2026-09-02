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Культуромания

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Творческая лаборатория «Прима Домра» ищет композиторов

Творческая лаборатория «Прима Домра» ищет композиторов

Вторая всероссийская творческая лаборатория «Прима Домра» пройдет в Тамбове 29–30 сентября 2026 года.

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