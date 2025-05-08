Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Катерина
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  • Странник
    правительство на месте, а вы действительно в жопе. Столько икспертовт развелось, ничего из себя не представляющихТакое впечатление...
  • Наталья
    Он вроде с Украиной задружил  ,  к Зеленскому  летает.Президент Азербай...

Президент Азербайджана не прилетит в Москву

Президент Азербайджана не прилетит в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на парад Победы в Москву, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Комментарии
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W
Walery
Это хорошо что не прилетел.  А вдруг он оказался бы заминированным как тот самолет из Ьаку?  У него есть свой праздник - Карабах, который скоро ка-а-а-ак Ьахнет!
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1 час.
Наталья
Он вроде с Украиной задружил  ,  к Зеленскому  летает.
Ответить
1 час.
Катерина
Добавляю...  ВСЕ  имеют  ПРАВО  на  ВСЁ,  если     РОДИЛСЯ, ВЫРОС..  И  ПОЛУЧИЛ    ОБРАЗОВАНИЕ  В  НАШЕЙ  СТРАНЕ.
Ответить
21 мин.
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