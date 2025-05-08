Президент Азербайджана Ильхам Алиев© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на парад Победы в Москву, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент Азербайджана не прилетит в Москву
Комментарии
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W
Walery
Это хорошо что не прилетел. А вдруг он оказался бы заминированным как тот самолет из Ьаку? У него есть свой праздник - Карабах, который скоро ка-а-а-ак Ьахнет!
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1 час.
Наталья
Он вроде с Украиной задружил , к Зеленскому летает.
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1 час.
Катерина
Добавляю... ВСЕ имеют ПРАВО на ВСЁ, если РОДИЛСЯ, ВЫРОС.. И ПОЛУЧИЛ ОБРАЗОВАНИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
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21 мин.
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