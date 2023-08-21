После развала СССР почти во всех постсоветских республиках очерняют Ленина. На официальном уровне чаще всего говорят, что лучше бы не было Ленина, и тогда всем было бы лучше.
Карен Шахназаров: для чего очерняют Ленина после развала СССР
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
У меня были претензии к Ленине- разлел России по национальному признаку. Понаделали республик за счет Росии. Они все и отвалились, когда компартия ушла.
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45 мин.
Том Веселый
А чего его очернять, он так обделался, что и очернять не надо.
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33 мин.
igor kim
Правильно, очернять свое прошлое не надо, боритесь с настоящим. Во Франции, например, Марсельеза времен революции является гимном республики.
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20 мин.
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