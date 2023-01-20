Кремль предупредил Запад о последствиях передачи Киеву вооружений для ударов по Крыму

Сегодня станет известно, какую именно военную помощь предоставят Украине Западные страны. Как обычно, самый крупный пакет военной помощи прибудет из США, но и Германия, Франция и Польша заявили о готовности продолжать накачивать Киев боеприпасами.
Сегодня станет известно, какую именно военную помощь предоставят Украине Западные страны. Как обычно, самый крупный пакет военной помощи прибудет из США, но и Германия, Франция и Польша заявили о готовности продолжать накачивать Киев боеприпасами.
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