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Кремль предупредил Запад о последствиях передачи Киеву вооружений для ударов по Крыму

Кремль предупредил Запад о последствиях передачи Киеву вооружений для ударов по Крыму

Сегодня станет известно, какую именно военную помощь предоставят Украине Западные страны. Как обычно, самый крупный пакет военной помощи прибудет из США, но и Германия, Франция и Польша заявили о готовности продолжать накачивать Киев боеприпасами.

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