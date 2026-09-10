Медведев предупредил Киев и НАТО, что удар РФ не оставит от них камня на камне

Россия способна нанести по Киеву и объектам НАТО удар, превратив их в «серую ядерную пыль», заявил Дмитрий Медведев, добавив, что такой шаг будет абсолютным невозвратом для всего человечества.
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