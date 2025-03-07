В Турции могут снизить цены на летний отдых

Стоимость отдыха в Турции для российских туристов следующим летом может уменьшиться. Об этом сообщил турецкий экономист Мустафа Реджеп Эрчин, отметив, что снижение цен связано с продолжающимся процессом дезинфляции в стране.
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