Украинский беженец Мартыненко сообщил о тяжелой жизни в Канаде

Беженец с Украины Алексей Мартыненко, переехавший в Канаду, пожаловался на сложную жизнь в стране. Он рассказал, что сначала перебрался в Швецию, а по истечении срока действия визы он отправился в Торонто.
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