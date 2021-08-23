Падение Железного Феликса: 30 лет назад снесли памятник Дзержинскому

30 лет без Железного Феликса. 23 августа 91-го сразу после путча был снесен памятник Дзержинскому. Скульптура руководителя ЧК и борца с беспризорностью стояла напротив здания КГБ на Лубянской площади с 1958 года, а после пылилась в парке «Музеон».