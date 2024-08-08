Суд поддержал автора пермского «Счастья не за горами» в споре за использование товарного знака

ПЕРМЬ, 8 августа, ФедералПресс. В Москве суд по интеллектуальным правам принял решение в пользу автора арт-объекта «Счастье не за горами», художника Бориса Матросова в споре об использовании авторских прав.
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