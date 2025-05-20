Медведев: в России многие предпочитают путь капитуляции Киева

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. На пленарном заседании Петербургского международного юридического форума зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что путь безоговорочной капитуляции Украины вызывает большее одобрение у многих в России по сравнению с другими вариантами разрешения конфликта.