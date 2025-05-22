Илон Маск и Пит Хегсет обсуждают внедрение ИИ в вооруженных силах США

Министр обороны США Пит Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили роль ИИ в вооруженных силах США. Встреча состоялась в Пентагоне, и стороны подчеркнули намерение готовиться к новым вызовам XXI века через инновации.
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