Военный аналитик предупредил о возможностях ВКС России уничтожить переданные Украине самолеты F-16 за одну ночь

Если страны Запада передадут самолеты-истребители F-16 американского производства Украине, то Воздушно-космические силы России смогут уничтожить их за одну ночь.
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