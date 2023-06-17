Военное обозрение

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Военный аналитик предупредил о возможностях ВКС России уничтожить переданные Украине самолеты F-16 за одну ночь

Военный аналитик предупредил о возможностях ВКС России уничтожить переданные Украине самолеты F-16 за одну ночь

Если страны Запада передадут самолеты-истребители F-16 американского производства Украине, то Воздушно-космические силы России смогут уничтожить их за одну ночь.

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