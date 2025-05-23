Хроника боев за сутки! У Теткино наши морпехи уничтожили спецназ, на границе не стихают бои

Прошлой ночью в ряде российских регионов вновь зафиксированы массовые атаки вражеских беспилотников. Губернатор Липецкой области сообщил о восьми пострадавших в результате падения дрона и последующего пожара в промышленной зоне Ельца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии