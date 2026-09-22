В Архангельской области пара пенсионеров отдала 7 млн рублей мошенникам

Пожилая пара из Ленского района Архангельской области передала мошенникам семь миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
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