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Овечкин первым из россиян получил премии имени Марка Мессье за лидерство на льду

Овечкин первым из россиян получил премии имени Марка Мессье за лидерство на льду

Российский хоккеист, капитан Washington Capitals Александр Овечкин стал обладателем премии имени Марка Мессье, которая вручается игроку, демонстрирующему «выдающиеся лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами в течение регулярного сезона».

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