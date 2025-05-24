Овечкин первым из россиян получил премии имени Марка Мессье за лидерство на льду

Российский хоккеист, капитан Washington Capitals Александр Овечкин стал обладателем премии имени Марка Мессье, которая вручается игроку, демонстрирующему «выдающиеся лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами в течение регулярного сезона».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии