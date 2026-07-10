В Магаданской области полиция пресекла сбыт супружеской парой около 6 тонн нелегальной рыбной продукции

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области во взаимодействии с представителями ПУ ФСБ России по восточному арктическому району выявили и пресекли противоправную деятельность супружеской пары, которая торговала нелегальной рыбной продукцией.
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