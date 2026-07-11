Западные СМИ: Patriot для Киева – очередная зрада

Трамп пообещал Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot. Звучит как сенсация. Но если копнуть глубже, это обещание — классическая «дипломатическая пудра», которую в Киеве уже назвали «мега-перемогой».
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