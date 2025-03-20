Театр абсурда
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Театр абсурда

8 894 подписчика

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
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Сергей Михеев: На мой взгляд, переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо

Сергей Михеев: На мой взгляд, переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо

На мой взгляд, переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо. Большего на данном этапе ожидать было невозможно.

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Комментарии
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М
Мария
Договорились, что будут договариваться.
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20 час.
Галина Друзина
Плохо договорились, раз Зеля продолжает стрелять.
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20 час.
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