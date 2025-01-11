Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, и в настоящее время они не пострадали из-за выброса нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.
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