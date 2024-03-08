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В Россию из Киева прислали стих. Душа замирает!

В Россию из Киева прислали стих. Душа замирает!

Потрясающее стихотворение прислали из Киева. Автор этих строк неизвестен, для него огласка смертельна, но стихотворение - потрясающее.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Писал этот стих явно представитель церкви, писал осознанно слезливо, профессионально понимая способ воздействия на чувственное сознание. А я что-то не вижу и не слышу о каком-либо партизанском движении в Киеве против своей фашистской хунты, заморочившей сознание украинцев против русских... Владислав Петряев
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29 мин.
Александр Почекунин
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11 мин.
Александр Романов
Пусть прыгают дальше. Их выбор сделан.
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