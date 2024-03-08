В Россию из Киева прислали стих. Душа замирает!

ВП

Владислав Петряев

Писал этот стих явно представитель церкви, писал осознанно слезливо, профессионально понимая способ воздействия на чувственное сознание. А я что-то не вижу и не слышу о каком-либо партизанском движении в Киеве против своей фашистской хунты, заморочившей сознание украинцев против русских... Владислав Петряев