Евгений Таможник: В Тамбовской области надо создать Центр дневного пребывания детей-инвалидов

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Это не только праздник для самих ребят, это еще и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем сами стали достойными родителями и гражданами своей страны.
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