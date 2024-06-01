Евгений Таможник: В Тамбовской области надо создать Центр дневного пребывания детей-инвалидов

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Это не только праздник для самих ребят, это еще и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем сами стали достойными родителями и гражданами своей страны.