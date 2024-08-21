В домах Омска, где до сих пор нет горячей воды, ее обещают дать только перед 1 сентября. Затянувшийся ремонт сетей чиновники объясняют «загруженностью персонала».
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В домах Омска, где до сих пор нет горячей воды, ее обещают дать только перед 1 сентября. Затянувшийся ремонт сетей чиновники объясняют «загруженностью персонала».