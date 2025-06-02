РЖД полностью перейдут на российское ПО к 2030 году

Российские железные дороги (РЖД) полностью перейдут на отечественное программное обеспечение к 2030 году, заявил замгендиректора компании Евгений Чаркин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
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