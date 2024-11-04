Герой России раскрыл уловки боевиков во вторую чеченскую войну

Герой России Шаврин: в Чечне боевики использовали детей для разведки Во время второй чеченской войны боевики использовали для разведки мирных жителей и даже детей, зная, что их не тронут российские солдаты, а также прятали оружие в мечетях.
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