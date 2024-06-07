Аномальная жара в Индии принесла массовый мор

В Индии продолжает держаться рекордная жара, которая уже привела к массовой гибели людей и животных. По данным Sky, число погибших составило не менее 200 человек, включая десятки сотрудников избирательных участков и самих избирателей, которые вышли на улицы, чтобы принять участие в недавних выборах.