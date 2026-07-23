Устройство для измерения плотности костей установят в больнице в Орехово-Зуеве

С 3 августа в филиале № 6 Орехово-Зуевской больницы начнет работать новый рентгеновский денситометр. Это устройство позволяет измерять минеральную плотность костной ткани и выявлять на ранних стадиях остеопороз.
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