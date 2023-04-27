Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области, сенаторов и депутатов с Днем российского парламентаризма

27 апреля – День российского парламентаризма. С праздником жителей Тверской области, сенаторов и депутатов, представляющих Верхневолжье в Федеральном Собрании РФ, депутатов Законодательного Собрания региона, поздравил губернатор Игорь Руденя.
27 апреля – День российского парламентаризма. С праздником жителей Тверской области, сенаторов и депутатов, представляющих Верхневолжье в Федеральном Собрании РФ, депутатов Законодательного Собрания региона, поздравил губернатор Игорь Руденя.
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