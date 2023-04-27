Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Да разве только в Твери прощаются с погибшими воинами. Вечная память и слава воинам России отдавшим жизнь в борьбе с ...В Твери простилис...
  • Сергей Лахов
    Интересненько.Жительница Тверск...
  • Владимир
    А когда почта России признает ЛДНР?Почта России и из...

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области, сенаторов и депутатов с Днем российского парламентаризма

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области, сенаторов и депутатов с Днем российского парламентаризма

27 апреля – День российского парламентаризма. С праздником жителей Тверской области, сенаторов и депутатов, представляющих Верхневолжье в Федеральном Собрании РФ, депутатов Законодательного Собрания региона, поздравил губернатор Игорь Руденя.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх