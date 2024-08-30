Форелеводы Карелии присоединились к изготовлению маскировочных сетей от дронов

На базе рыбоводных хозяйств в Костомукше, Кондопожском и Медвежьегорском районах, а также на базе Комитета семей воинов Отечества в Петрозаводске волонтёры изготавливают маскировочные сети из ранее использованных делей рыбоводных садков.
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